Украинская армия испытывает струю нехватку в личном составе, в то время как в некоторых селах Украины практически не осталось мужчин. Такую информацию сообщили журналисты телеканала France 2.

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении мобилизационного возраста. Теперь будут мобилизовать мужчин в возрасте от 25-ти лет. Журналисты сообщают, что в некоторых населенных пунктах уже не осталось мужчин, а на улицах встречаются только женщины и дети. В качестве примера приводится населенный пункт Каменка.

«Муниципалитет отправил 1300 солдат на фронт из населения в 20 тысяч человек», — говорится в материале.

Отмечается, что теперь на Украине женщины вынуждены работать на должностях, которые, как правило, считались мужскими.

Ранее сообщалось, что украинским президентом был подписан закон о создании так называемого «кабинета призывника». Теперь через него будут рассылаться электронные повестки. Кроме того, на Украине теперь отменен статус «ограниченно годен».