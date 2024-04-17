77-летний советский и российский актер Виктор Степанов скончался в Москве. Сообщается, что причиной стало онкологическое заболевание почек.

Актер умер 14 апреля, но о его смерти стало известно только сейчас. ИА «Регнум», ссылаясь на собственные источники, пишет, что Степанов долгие годы боролся с раком.

Родился актер 1 декабря 1946 года. В его карьера артиста была всего одна роль – он воплотил образ Алика в картине «Верные сердца» (1959) режиссера Бориса Долина.

В дальнейшем Степанов не стал продолжать сниматься, а выбрал другой путь – он много лет проработал в самолетостроительной корпорации «МиГ», рассказали источники.

В 2005 году скончался однофамилец и тезка Виктора Степанова, который сыграл гораздо больше ролей в кино, сериалах и театре. Причиной его смерти также стала онкология.