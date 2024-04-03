Москвичи заметили «гулящий» по проезжей части биотуалет. Кабинка выехала на дорогу из-за сильного ветра. Соответствующие кадры, снятые очевидцами, были опубликованы в Телеграм-канале «На МКАДе ДТП Москва».

Синяя туалетная кабинка стала участником дорожного движения из-за сильных порывов ветра в окрестностях жилого комплекса ЗИЛАРТ, расположенного на юге Москвы. На опубликованных кадрах можно увидеть, как биотуалет пересекает проезжую часть и ударяется о бордюр тротуара, а затем новый порыв ветра снова выталкивает кабинку на проезжую часть.

Автор видеоролика, снимавший все происходящее из салона автомобиля, предложил пассажиру «подтолкнуть» кабинку, чтобы она быстрее добралась до пункта назначения. В результате сильного ветра москвичи стали свидетелями «гуляющих» по проезжей части туалетов и мусорных баков, которые произвольно перемещались во дворах многоквартирных домов.