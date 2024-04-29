В Москве зафиксирован второй случай падения малыша из окна квартиры высотного дома. По данным столичных прокуроров, из окна квартиры на 6 этаже выпал 3-летний малыш. Дом находится в Четвертом квартале Капотни. Во время инцидента мать малыша выбежала в ближайший магазин.

После падения с шестого этажа малыш выжил. С многочисленными травмами его доставили на скорой в больницу. Известно, что малыш взобрался на подоконник, оперся ручонками о москитную сетку и вывалился вместе с ней.

Прокуроры напомнили, что это уже второй инцидент с падением ребенка из окна квартиры. Ранее трехлетний малыш забрался на подоконник пока мать была в другой комнате. При падении с 12 этажа ребенок остался жив. Следствие проверяет обстоятельства случившегося.