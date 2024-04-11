В Минобороны РФ раскрыли подробности о печальных последствиях украинского «контрнаступления». Напомним, Киев говорил о нем с начала 2023 года, но начал только 4 июня.

В результате попыток прорвать грамотно выстроенную оборону ВС РФ в Запорожской области, а также в районе Херсона и на Донбассе ВСУ потеряли 132 самолета и 789 танков. Среди последних – немецкие боевые машины «Леопард 2» и британские «Челленджер 2».

Кроме того, ВСУ потеряли убитыми и тяжелоранеными более 166 тысяч бойцов, передает РИА Новости.

Западные эксперты и политики неоднократно заявляли, что Киеву нужно было идти в контратаку на одном лишь участке фронта, не распыляя силы на несколько направлений одновременно. Однако эти рекомендации были проигнорированы. Впрочем, ВС РФ выстроили прочную линию обороны с фортификациями и минными заграждениями, поэтому украинским военным удалось взять под контроль всего два села, которые они периодически сдают российским войскам.