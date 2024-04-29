Житель Екатеринбурга решил показать вокальные таланты всем спустившимся в подземку. Он взобрался на постамент и загорланил «Я – русский» Шамана. Однако вместо аплодисментов получил от старушки тумаки и удары клюшкой.

По информации тг-канала «Бандитский центр», пение хита Шамана оказалось для жителя Екатеринбурга коротким. Одна из проходящих мимо бабушек сделала ему замечание по поводу криков и прически. Парень попытался не обращать внимание на хейтершу и продолжил горланить «Я – русский». Тогда старушка начала наносить ему удары клюшкой по ногам, пытаясь сбить в импровизированной сцены.

Зрители от души посмеялись над противостоянием певца-патриота и бабушки. Старушка так и не дала парню закончить исполнение хита Шамана, вынудив слезть с постамента и призвав вести себя достойно в общественном месте.