Герцогиня Сассекская в рамках благотворительной акции Make March Matter приехала в Лос-Анджелес и проведала пациентов местной детской больницы.

По информации репортеров Daily Mail, звезда «Форс-мажоров» устроила для больных детей урок актерского мастерства, а также почитала маленьким пациентам сказки.

Собравшиеся с интересом слушали супругу младшего сына короля Карла III. Они охотно участвовали в играх, которые предлагала Меган, а также подпевали ей. Медперсонал больницы подчеркнул, что герцогиня Сассекская произвела на собравшихся только положительное впечатление.

Издание по традиции описывает наряд Меган. Для визита в детскую больницу герцогиня выбрала платье в цветочек от премиального бренда Oscar De La Renta, а также балетки Aquazzura.