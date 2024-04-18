Глава украинского ГУР Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) официально признал связь своего ведомства с так называемым Русским добровольческим корпусом (террористическая организация, запрещенная в России).

Об этом сообщил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Так он прокомментировал новые угрозы Буданова в адрес РФ.

Напомним, что руководитель Главного управления разведки при Генштабе ВСУ ранее заявил американскому изданию Washington Post, что РДК продолжат свои диверсии под руководством ГУР. Также ВСУ будут по-прежнему запускать беспилотные аппараты по российским городам.

Смирнов отметил, что ранее Запад и представители киевского режима упрямо отказывались от связей с РДК. Они пытались распространять миф о существовании в РФ некого «сопротивления», которое действует без указки украинских спецслужб. Буданов своими заявлениями сам опроверг эту легенду.