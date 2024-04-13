Глава парламента Республики Крым Владимир Константинов заявил, что парламент обосновал незаконность присоединения полуострова к Украинской Советской Социалистической Республике (УССР) в 1954 году. По его словам, рабочая группа экспертов и юристов при крымском парламенте обосновала незаконность данных действий.

Как отметил Константинов, вывод Крыма из состава РСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика) в 1954 году по итогу стал причиной серьезных геополитических последствий. Специалисты сейчас проводят оценку экономических потерь, которые понес регион вследствие энергетической блокады. Именно поэтому очень важно признать данное решение советских властей незаконным и преступным.

Напомним, в марте на рассмотрение Госдумой был внесен законопроект о признании недействительным и незаконным решения относительно перевода Крыма из состава РСФСР в УССР. В законопроекте указывается, что данные действия были совершены с нарушением Конституций РСФСР и УССР, поэтому не имеют юридической силы.