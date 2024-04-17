В Екатеринбурге при странных обстоятельствах скончалась 13-летняя девочка. Тело школьницы в ванной обнаружил старший брат, который присматривал за ней, пока родители уехали на отдых за границу.

Тело девочки было найдено 15 апреля. Как рассказал молодой человек следователям, его сестра больше часа не выходила из ванной комнаты, поэтому он забеспокоился и начал стучаться к ней. Когда девочка не ответила, молодой человек взломал двери и нашел тело сестры в воде. Прибывшая бригада скорой помощи не смогла помочь школьнице, так как она уже была мертва.

Официальных комментариев в пресс-службе свердловского управления СКР не давали. Однако журналистам URA.ru удалось узнать информацию у источника в силовых структурах.

Собеседник сообщил журналистам, что судмедэксперты установили наличие функционального яда в крови ребенка. По предварительным данным, именно отравление ядом является причиной смерти девочки. Но каким образом яд попал в организм ребенка, предстоит еще выяснить.