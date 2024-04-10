Сотрудники ресторана «Фьюжн», находящегося в торговом центре «Крокус Сити Молл» обнаружили записку с угрозой проведения теракта. Это послание было найдено вечером 9 апреля. Напомним, что в одном из соседних зданий, в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта произошел чудовищный теракт, в результате которого пострадало множество людей. Террористы расстреливали всех присутствующих, а затем подожгли здание.

Отмечается, что записка с угрозой была оставлена неизвестным на рояле, находящемся в ресторане. Примечательно то, что послание было адресовано экс-президенту США Дональду Трампу.

Текст был достаточно бессвязный, однако в нем содержалась угроза проведения теракта в ТЦ «Красногорск Плаза». Автор записки также написал, что причиной этого является халатность арендодателей, поощрение ими аферистов и нарушение техники безопасности. В конце послания говорится, что все это может привести к весьма трагическому финалу.

Сотрудники полиции уже задержали предполагаемого автора записки. Им оказался 46-летний житель Красногорска. Сейчас проводится проверка по этому делу.