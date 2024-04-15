Известная колумбийская актриса и писательница Алина Лозано вышла замуж за своего 24-летнего поклонника. Несмотря на разницу в возрасте в 31 год, супруги в скором времени станут счастливыми родителями. Как сообщило издание The Sun, 55-летняя Лозано находится в интересном положении.

По словам молодоженов, им пришлось прибегнуть к помощи специалистов, чтобы Алина смогла забеременеть. Супруги заплатили порядка 20 тысяч фунтов стерлингов за процедуру ЭКО.

Алина Лозано и Джим Веласкес поженились в ноябре 2023 года. По словам супруга актрисы, он с раннего детства был влюблен в ее экранные образы. Лозано известна своими многочисленными ролями на национальном телевидении, такими как Нидия Пачеко в «Педро эль Эскамосо», Эстер Пимиенто в «Ультимо матримонио Фелис», Джудит Мора в «Эль тесоро» и многих дургих.

Однако свадьба Алины и Джима вызвала огромное возмущение в Сети из-за большой разницы в возрасте. Многие комментаторы писали, что Джим Веласкес женился на уже немолодой актрисе из-за финансовой выгоды. Но Лозано прокомментировала эти слухи, заявив, что ее супруг является самодостаточным мужчиной, имеющим неплохой заработок.