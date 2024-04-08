Дизайнер Стефано Боэри Арчитетти, известный своими вертикальными лесами, создаст новый музей технологий в Китае – в городе Сиань. Этот проект должен стать уникальным архитектурным произведением.

Будущий музей будет представлять собой гору, покрытую сотнями деревьев. А передний фасад – это изогнутая бетонная форма с огромными панорамными окнами, разделенными горизонтальными затеняющими участками.

Фасад крыши будет представлен в виде ступенчатых террас с дорожками, на которых будут высажены различные растения. Таким образом, будет создаваться ощущение, что человек находится в лесу. Поднявшись на вершину горы, посетители смогут лицезреть пышные висячие сады. Также на вершине будет расположена смотровая площадка, открывающая вид на город.

Сам музей будет включать в себе четыре выставочных зала, временную экспозиционную зону и коммерческие пространства. Интерьер будет выполнен в ярко-синем цвете. Дизайнер остановил выбор на нем в связи с его значением в современном цифровом искусстве.