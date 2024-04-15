Мощный взрыв прогремел на северо-востоке города Кропивницкий (до проведенной киевским режимом «декоммунизации» – Кировоград). О возможных последствиях этой атаки рассказал глава Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он отметил, что именно в этой части областного центра находится аэропорт Канатово. Данный объект неоднократно попадал под удары ВС РФ. Также он был связан с попыткой завербовать российских летчиков и угнать истребитель. Тогда вместо самолета ВКС РФ украинские спецслужбы дождались прилета ракет.

«Кстати, военный аэродром Канатово тоже в том направлении и не сильно далеко от города», — заявил Лебедев.

Напомним, ранее подпольщик сообщил об ударе предположительно по складу горюче-смазочных материалов в Полтаве, на котором сразу после взрыва начался сильный пожар.