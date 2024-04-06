В поселке Макаров Киевской области в результате ночной ракетной атаки повреждено предприятие, сообщили местные власти.

Они заявляют, что на предприятие «упали обломки ракеты», сбитой украинской ПВО. Обычно Киев делает такие заявления сразу после серьезных прилетов, однако потом признает, что цель была успешно поражена.

Кроме того, минувшей ночью в Харькове был уничтожен склад с боеприпасами ВСУ, сообщили местные подпольщики. Мэр города Игорь Терехов дополнил их сообщение и заявил, что в Шевченковском районе повреждения получили СТО, АЗС и административные здания.

Также известно о мощном взрыве на Никопольском железнодорожном вокзале. В результате там погибло много военных, сообщил глава Николаевского подполья Сергей Лебедев, но точную статистику пока не представил.