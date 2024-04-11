В Киевской области вспыхнул сильный пожар после взрыва на одном из объектов инфраструктуры. Глава военной администрации региона Руслан Кравченко не стал уточнять, о каком именно объекте идет речь.

Он отметил, что на протяжении пяти часов подряд в Киевской области, как и на больше части страны, была объявлена воздушная тревога.

По словам Кравченко, экстренные службы уже находятся на объекте и пытаются потушить пожар. Информацию о разрушениях и возможных жертвах глава администрации не предоставил.

Взрывы в ночь на 11 апреля гремели в Одессе и Харькове, во Львове и Ивано-Франковске, в ряде других регионов Украины. Пророссийское подполье уже сообщило, что целями ударов стали промышленные предприятия и объекты энергетической инфраструктуры Украины.