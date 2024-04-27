Жители Киева 27 апреля в очередной раз вышли на митинг, требуя установить для военнослужащих ВСУ справедливые предельные сроки службы.

В пикете за демобилизацию приняли участие друзья, родственники и знакомые военнослужащих украинской армии. Они держали в руках плакаты, которые гласили, что день в зоне боевых действий не должен быть равным такому же дню, но в обычной жизни.

На одной из детских колясок протестующие написали: «Мой папа – герой, а не ваш раб». Также на плакатах много требований о справедливой демобилизации бойцов.

Напомним, в ходе обсуждения закона об ужесточении призыва в ряды ВСУ изначально обговаривались и сроки демобилизации. Однако этот вопрос в последний момент убрали из законопроекта и заявили, что он будет рассмотрен отдельно. Причем уже в следующем году.

Позже выяснилось, что власти страны вообще не намерены рассматривать вопрос о демобилизации до отмены военного положения.