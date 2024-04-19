Российская армия изменила тактику нанесения ударов – в этом секрет успешных атак по объектам энергетики Украины. Такое заявление сделал советник украинского премьера Ю. Бойко.

Бойко раскрыл успех российских атак на объекты энергетики Украины. Он сообщил, что русские изменили тактику. Теперь они направляют на одну цель не одиночные ракеты или дроны, а атакуют его сразу «по 10-15 штук». Таким образом враг, по словам советника, «считывает» работу расчетов ПВО ВСУ. Ударами по энергетическим объектам ВС РФ хотят обесточить промышленность Украины, дополнил Бойко.

Политик признал, что при такой тактике ни одна система ПВО не сможет гарантировать на 100% уничтожение всех целей. В лучшем случае сбивается 60-80% выпущенных на цель ракет и дронов, заявил Бойко. В финале он по традиции пожаловался на то, что у ВСУ очень мало системы ПВО, и напомнил, как Киев мечтает получить от американцев еще Patriot.