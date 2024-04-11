В Киеве и по всей территории Украины объявлена воздушная тревога, мониторинговые ресурсы сообщают о масштабной ракетной атаке.

Последним регионом, в котором тревогу объявили в 4:42, стала Волынская область, показывает карта министерства цифровой трансформации Украины.

Телеграм-канал «Николаевский Ванек» пишет, что 9 бортов Ту-95МС выпустили ракеты Х-101/505, которые будут заходить тремя волнами. Их появление в воздушном пространстве Украины ожидается в ближайшие минуты.

В ночь на 11 апреля мощный взрыв прогремел в Черноморске (Ильичевске) Одесской области. Какой именно объект попал под удар, пока не установлено, местные власти информацию не раскрывают.

Днем 10 апреля взрывы также звучали в Одесской области и в Харькове.