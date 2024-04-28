В городе Людиново Калужской области три украинских дрона самолетного типа упали рядом с нефтебазой. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.

В своем Telegram-канале он написал, что произошел инцидент около 3:40.

По словам губернатора Калужской области, разрушений и пострадавших в районе падения беспилотников нет.

Ранее Минобороны России сообщило о 17 сбитых дронах, которые пытались атаковать Калужскую, Белгородскую, Брянскую и Курскую области.

Днем ранее из-за упавших обломков украинских БПЛА возник пожар на нефтеперерабатывающим заводе в Славянске-на-Кубани. Работу предприятия пришлось временно приостановить.

Кроме того, ВСУ пытались атаковать еще один НПЗ и военный аэродром в Краснодарском крае.