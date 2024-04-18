Утром 18 апреля целая серия взрывов прогремела в Ивано-Франковске на Западной Украине. Кроме того, по области объявлена воздушная тревога, сообщил киевский телеканал «Общественное».

Мониторинговые ресурсы сообщали о полете дронов-камикадзе «Герань» через Николаевскую и Одесскую области, однако в этих регионах взрывов не зафиксировано. Все беспилотники отправились в западные области – воздушная тревога все еще действует в Черновцах, Хмельницком и Тернополе.

Ранее также появились сообщения о нескольких сильных взрывах в Киевской области. Никакой официальной информации от властей столичного региона пока нет.

Также ранее стало известно об ударах по военному аэродрому в Староконстантинове, который подготавливается для приема истребителей F-16.