На автостраде в Пьемонте Италии разбился Ferrari, в котором была 21-летняя украинская фотомодель Анна Краевская и 40-летний сербский диджей Хюсни Кестай.

По информации издания La Repubblica, Ferrari с украинской моделью и сербским диджеем разогнался до 320 км/час. За рулем автомобиля был серб. Он не справился с управлением и на полной скорости влетел в ограждение. Автомобиль разорвало на две части, одна из которых загорелась. В результате тела Анны и Хюсни обгорели так, что идентифицировать их останки придется при помощи теста ДНК.

Известно, что за несколько часов до трагедии Dj Style Q выступал в ночном клубе Швейцарии. Возможно, после выступления к нему присоединилась украинская модель. У диджея в Косово осталась жена и двое детей-подростков.