В Индии с 2020 года было запрещено китайское приложение TikTok в результате напряженных отношений с КНР. Ранее эта социальная сеть имела 200 миллионов пользователей, и являлась «доминирующей» на индийском рынке.

Отмечается, что запрет китайского видеосервиса позволил другим компаниям войти в открытые двери и занять эту нишу.

Так, YouTube запустил Shorts – аналог коротких роликов TikTok и повысил его популярность. А в Instagram (запрещенная в РФ социальная сеть; принадлежит экстремистской организации Meta, запрещенной в России) появились Reels.

Данный запрет является не единичным. С того времени Индией были запрещены сотни различных китайских приложений. Поэтому пользователи адаптировались к другим платформам.

Ранее сообщалось, что американское правительство готовит законопроект по запрету приложения TikTok в США в том случае, если компания ByteDance, владеющая данным видеосервисом, не продаст его в течение года своему американскому партнеру.