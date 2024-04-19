Индийские палеонтологи обнаружили в штате Гуджарат фрагменты скелета гигантской доисторической змеи. По словам специалистов, это может быть самая крупная змея, существовавшая на Земле.

Группа палеонтологов под руководством профессора Индийского технологического института Рурки Сунила Баджапаи обнаружили останки 15-метрового пресмыкающегося, вес которого мог, по предположению ученых, мог достигать 1 тонну. Соответствующую научную статью индийские специалисты опубликовали в журнале Scientific Report.

Фрагменты позвоночника змеи палеонтологи раскопали в шахте Панадхаро. Всего научные сотрудники обнаружили 30 позвонков пресмыкающегося. Этот вид змей, живших в доисторический период, был обнаружен впервые. Ученые решили назвать этот вид змеи Vasuki indicus, в честь мифического змеиного царя Васуки в индуистской космологии.

После проведения ряда исследований, специалисты выяснили, что данная змея обитала на территории современной Индии более 47 миллионов лет назад. Пресмыкающееся относилось к семейству мадцоидов, возникших в конце Мелового периода.