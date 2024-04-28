В ночь на 28 апреля прогремели взрывы в Хмельницкой области на западе Украины, а также в Николаеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Сперва воздушная тревога была объявлена в Хмельницкой области, где прозвучала целая серия сильных взрывов. Какие именно объекты оказались под ударом, местные власти не сообщают.

В 4:20 сирены воздушной тревоги взвыли и в Николаевской области, причем практически сразу громыхнул первый взрыв. Подробностей по ударам тоже нет.

Напомним, ВС РФ регулярно обстреливает тыловые объекты ВСУ. Ранее военные эксперты из Великобритании обратили внимание, что российские войска взялись за железную дорогу и прочие логистические объекты. Это позволит уничтожать западное вооружение еще до того, как оно попадет на фронт.