Российская армия нанесла серию мощных ударов по выявленном на территории Украины целям, включая склад с боеприпасами для РСЗО Vampire в Харькове, которые ВСУ использовали для регулярных обстрелов мирного населения Белгорода. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Харьков, целая серия ударов с раннего вечера 5 апреля по позднюю ночь 6 апреля. Один из прилетов пришелся в склад с боеприпасами. Харьковские власти настаивают, что взрывы, которые харьковчане слышали более часа – это некие кассетные припасы, которые непонятно откуда взялись и сами по себе детонировали», – написал Лебедев.

По его словам, в Херсонской области в окрестностях Берислава также прозвучал мощный взрыв. Подробности, что именно было поражено российской армией, выясняются. В Николаевской области ВС РФ ликвидировали группу диверсантов украинской армии, готовящуюся к высадке на Кинбурнской косе. Украинские диверсанты были уничтожены в городе Очаков на улице Слободской.