Замначальника Главного управления разведки при Генштабе Украины Вадим Скибицкий признал, что Киев наносит террористические удары по российским городам из-за невозможности добиться успеха на поле боя.

Он заявил, что ВСУ задействовали модель ведения боевых действий, применяемую НАТО. Альянс обычно наносит удары по стратегически важным объектам, что обеспечивает приемлемый для него исход противостояния.

Киев атаковал несколько нефтеперерабатывающих заводов, которые как раз относятся к таким объектам. В результате временно выходили из строя предприятия в Краснодарском крае, Рязанской, Нижегородской и Самарской областях. Также на днях был нанесен удар по НПЗ в Татарстане.

По словам Скибицкого, отсутствие достаточного количества снарядов и живой силы не позволяет Украине добиться нужных результатов на поле боя.