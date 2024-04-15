Певица Алла Пугачева должна принести россиянам свои извинения за антироссийскую позицию, а также за ошибки, из-за которых сейчас она вынуждена находиться за границей. Только в этом случае она сможет рассчитывать на прощение поклонников. Иначе в РФ ее ожидают закат и угасание даже в случае возвращения, заявил депутат Госдумы Сергей Соловьев.

«Будет ли выступать Пугачева перед российской аудиторией, зависит от Пугачевой. На мой взгляд, ей стоит признать свои ошибки и публично извиниться за свою антироссийскую позицию, критику СВО и ВС РФ», — пояснил парламентарий.

Он также уточнил, что в случае возвращения Пугачева уже вряд ли сможет рассчитывать на появление на центральных телеканалах и на главные сцены страны. Однако на площадках второго порядка выступать она сможет без проблем.

Напомним, 15 апреля Алла Пугачева отмечает 75-летний юбилей.