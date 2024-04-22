Депутаты фракции «Справедливая Россия» намерены снизить стоимость микрозаймов. Они предлагают уменьшить ее почти втрое.

Сейчас заемщики могут платить до 292 процентов годовых по оформленным займам. В Госдуме предлагают ограничить эту сумму всего до 100 процентов.

Соответствующий законопроект 22 апреля будет внесен на рассмотрение Думы. Депутаты объясняют, что закредитованность россиян в последнее время резко выросла. Общая сумма просроченных кредитов уже пересекла черту в 1,1 триллиона рублей.

При этом россиянам часто приходится оформлять новые займы, чтобы погасить задолженность по предыдущим. Одной из причин является слишком высокая процентная ставка.