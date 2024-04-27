На провинцию Гуандун в Китае обрушился мощный ураган, сопровождаемый крупным градом. Огромные градины, не умещающиеся в человеческую ладонь, повредили автомобили и дома местных жителей, сообщило издание Dimsum Daily.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, что градины, падающие с неба, больше похожи на ледяные глыбы. Они падают на припаркованные и движущиеся авто, разбивая лобовые стекла и повреждая крыши.

По словам синоптиков, ветер в ближайшее время может существенно усилиться, его скорость достигнет 32,6 метра в секунду.

Торнадо сейчас бушуют не только в Китае, но и в Соединенных Штатах. Так, в Омахе из-за сильного ветра без света остались 10 тысяч местных жителей. Также пострадали штаты Техас и Айова.