В Никитовском районе Горловки 20-летняя местная жительница подорвалась на суббоеприпасе ВСУ типа «колокольчик». Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.

Он сообщил, что суббоеприпас использовался при обстреле, но не разорвался. Мирная горловчанка выжила, однако получила ранения и находится в медицинском учреждении.

20 апреля Киев трижды наносил удары по поселку Комарова в Никитовском районе Горловки, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. При этом использовались кассетные боеприпасы.

Также удары наносились по Петровскому району Донецка, где повреждения получил частный жилой дом, по населенным пунктам Желанное Второе, Галицыновка и Дзержинск.

ВСУ продолжают обстреливать мирные города Донбасса, причем они целенаправленно атакуют гражданское население.