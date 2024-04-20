Североатлантический альянс должен сбивать российские ракеты, используя зенитно-ракетные комплексы в Польше, заявил старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге.

Он отметил, что в распоряжении Польши имеется большое количество ЗРК Patriot на восточной границе НАТО. Варшава могла бы задействовать их для защиты Украины от российских ракет, сбивая боезаряды.

По мнению Ланге, стратегия НАТО по отношению к конфликту на Украине должна быть пересмотрена. Альянс стоит перед необходимостью реально помогать Киеву. Так же, как помогал Израилю во время иранской атаки. Тогда, напомним, истребители ВВС США, Франции и Великобритании сбивали ракеты, летевшие на израильские объекты.

Также Ланге призвал страны НАТО увеличить объемы производства систем ПВО, чтобы обеспечить Украину требуемым их количеством.