В Германии пойман прошлогодний дезертир Армии США, пытавшийся выдать себя за гражданского

Американский военнослужащий, пропавший в неизвестном направлении летом 2023 года и перед этим появившийся на основной базе ВВС США под вымышленным именем, в итоге был обнаружен и арестован, согласно заявлению представителя базы Ансбах, сделанному 5 апреля. Источник: Stars and Stripes.

31-летний штаб-сержант Джонатан Лейн (фото выше), техник по ремонту вертолетов, приписанный к 12-й бригаде боевой авиации гарнизона армии США в г. Ансбах (земля Бавария), был объявлен пропавшим без вести 27 июня после того, как не появился на службе. Позже выяснилось, что четырьмя днями ранее он пытался получить доступ к базе ВВС Рамштайн и региональному медцентру Ландштуль под псевдонимом «Дэвид Хершер». Авиабаза Рамштайн расположена примерно в 200 км к западу от места службы Лейна в Баварии.

«Мы благодарны тому, что штаб-сержант Лейн обнаружен», – заявил командир авиабригады Ансбах полковник Райан Кендалл. «Мы благодарны за совместные усилия немецкой полиции и американской армии (армейского отдела уголовных расследований – CID). Лейна по-прежнему не нашли бы, если бы принимающая страна не оказала нам помощь».

Дезертир в Германии

Лейн был задержан с помощью следователей базы Ансбах и местной полиции в окрестностях города Трир (земля Рейнланд-Пфальц) на юго-западе Германии, сообщил представитель CID Томас Гамильтон. По словам представителей командования авиабригады и Гамильтона, никаких дополнительных подробностей относительно обнаружения и задержания Лейна не будет, после чего они добавили, что расследование продолжается.

Штаб-сержант Лейн был замечен 23 июня прошлого года в своем автомобиле на территории американской базы Каттербах-Казерн, сообщалось в заявлении CID от 18 июля 2023-го. Позже в тот же день военнослужащий, одевшись в синюю футболку и представившись гражданским лицом, совершил попытку пробраться на авиабазу Рамштайн.

Согласно CID, в последний раз его видели 23 июня у ворот регионального медцентра г. Ландштуль (земля Рейнланд-Пфальц). Представители Армии США тогда отказались сообщить, получал ли он лечение в больнице, объяснив отказ правилами медицинской конфиденциальности. Брошенный автомобиль штаб-сержанта был найден немецкой полицией два дня спустя недалеко от общины Урбах в земле Рейнланд-Пфальц, примерно в двух часах езды к северу от авиабазы Рамштайн, говорится в заявлении CID. Последним известным местом нахождения Лейна был главный ж/д вокзал г. Кобленц 29 июня.

Командование USAREUR-AF объявило, что американский военнослужащий пропал без вести 4 июля. С тех пор на военных почтовых отделениях в Германии висели уведомления о исчезновении Лейна с просьбой помочь найти его (изображение выше).

Если этому американцу будет предъявлено обвинение и его признают виновным в дезертирстве в соответствии с Единым кодексом военной юстиции, то максимально ему грозят пять лет тюрьмы, конфискация зарплаты, понижение в звании и увольнение с позором.