Реакция российского президента В. Путина на вводимые за рубежом санкции против России вызвала недоумение и оторопь на Западе.

В публикации немецкого издания Frankfurter Rundschau говорится, что пока Запад тратит время и силы на препирания друг с другом, российский президент В. Путин решительно и активно действует, наказывая Запад за введенные антироссийские санкции.

Пока на Западе обсуждают экспроприации активов Роснефти в качестве одного из рычагов давления на Россию, Путин подписал указ № 133. По нему совместное немецко-японское предприятие DMG Mori, производство которого размещено в Ульяновске, перешло в пользование Росимущества.

Известно, что иностранцы инвестировали в ульяновский завод, выпускающий товарные и фрезерные станки, порядка 70 млн евро.