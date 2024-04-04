Украине придется отказаться от притязаний на утраченные территории ради мирного урегулирования конфликта. Такое заявление сделала сопредседатель немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Амира Мохамед Али. Фактически своим заявлением политик призвала киевский режим смириться с тем, что часть территории Украины отошли к России, и прекратить сопротивление и пойти на мирное соглашение.

Соответствующее заявление было сделано немецким политиком во время эфира телеканала ZDF. Она подчеркнула, что с каждым днем ситуация для ВСУ на фронте ухудшается, поэтому Киеву как можно скорее необходимо принять решение о начале мирных переговоров с Москвой.

«Украине, вероятно, придется пойти на уступки в вопросе территорий», – отметила Амира Мохамед Али.

Сопредседатель немецкой партии подчеркнула, что украинскому руководству стоит признать патовость ситуации, ведь ВСУ не смогли одержать инициативу на поле боя даже при помощи западного вооружения. Поэтому, чтобы не допускать дальнейшего кровопролития, Украине следует соглашаться на переговорный процесс.