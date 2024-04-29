Пнувшая во время прогулки ребенка воспитательница детского садика «Жемчужинка» в Екатеринбурге уже отстранена от работы и будет уволена в ближайшее время. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского департамента образования.

Сообщается, что в первый рабочий день после праздников в садике будет работать комиссия из департамента образования. В настоящий момент воспитательница уже отстранена от выполнения служебных обязанностей и в случае подтверждения факта ненадлежащего обращения с детьми с ней будет расторгнут трудовой договор. В департаменте образования также отметили, что информация об инциденте уже была направлена во все органы профилактики.

Ранее в Сети появилось видео с воспитательницей детского садика комбинированного типа №308 «Жемчужинка», которая во время подметания песочницы пнула ногой ребенка, сидевшего на краю. При этом остальных детей воспитательница вытолкала с лавки руками.