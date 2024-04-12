Корреспондент издания Sputnik Бентли Рассел Боннер, освещающий события в Донбассе, пропал в Донецке. Об этом сообщили в редакции Sputnik. Сейчас правоохранители занимаются розыском пропавшего журналиста. Отмечается, что Рассел Бентли получил российское гражданство.

Известно, что 8 апреля Рассел ушел в неизвестном направлении, и на сегодняшний день его местонахождение неизвестно. Журналист был одет в черную футболку, штаны с камуфляжным принтом, ботинки камуфляжного цвета. Также при нем была сумка зеленого цвета. Особая примета – тату на плече в виде стрелы.

Американский журналист Бентли Рассел Боннер хорошо известен в Донбассе еще с 2014 года. Он приехал в Донецк из родного Техаса, чтобы поддержать донецких ополченцев. Рассел решил принять крещение, став Борисом. А на поле боя взял позывной «Техас». Побывав полгода в горячих точках по состоянию здоровья решил стать военным корреспондентом, как говорится, перешел на информационный фронт. В Донецке встретил свою нынешнюю супругу Людмилу, которая помогала ему изучать русский язык.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении Рассела Бентли обращаться в отдел полиции № 8 (по обслуживанию Петровского района г. Донецка) УМВД России «Донецкое», либо по телефону 102.