Пропавший 8 апреля в ДНР американец Рассел Бентли был обнаружен мертвым. 64-летний американец прибыл в ДНР из родного Техаса и вступил в ряды донецких ополченцев еще в 2014 году. Но после сражений в горячих точках он постепенно перешел на репортерскую деятельность, став военным журналистом-блогером.

Известно, что в день своего исчезновения Рассел Бентли поехал помочь жителям Петровского района Донецка после очередного обстрела со стороны ВСУ и снять репортаж. Супруга Рассела, Людмила, сообщила 15 апреля, что по всей вероятности ее мужа похитили. Сегодня, стало известно, что Бентли был обнаружен мертвым.

«Людмила сообщила, что ее супруг Рассел Бентли «Техас» — убит», – написал председатель Общественной палаты республики Александр Кофман в Телеграм-канале.

О смерти Рассела Бентли также сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, отметив, что он являлся корреспондентом издания Sputnik.