Российские силы нанесли удар по пункту временной дислокации украинских боевиков на Авдеевском направлении. Отмечается, что бойцы ВС РФ ударили по цели в районе населенного пункта Карловка в Донецкой Народной Республике. Видеозапись поражения вражеского объекта российскими военными была опубликована рядом Телеграм-каналов.

По имеющимся данным, российские бойцы применили в зоне специальной военной операции 24—миллиметровую корректируемую мину «Смельчак». Для корректировки применялся беспилотный летательный аппарат «Орлан».

Пункт временной дислокации живой силы противника был выявлен среди руин дамбы Карловского водохранилища. После установления точных координат местонахождения укрепрайона противника, артиллерийским расчетом был нанесен сокрушающий удар.

Корректируемые мины «Смельчак» используются в самоходных минометах «Тюльпан». Вес боеприпаса составляет 134 кг.