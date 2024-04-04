Следователи начали работу по делу о бесследном исчезновении в Дагестане 21-летней боксерши Анны Цомартовой. Спортсменка исчезла после боксерского поединка. Родители думаю, что дочь похитили.

Последний раз родители общались с дочерью в феврале, пишет РИАН. Анна проиграла поединок более опытной сопернице, пошла прогуляться и пропала. Смартфон девушка не взяла. По камерам уличного наблюдения удалось установить, что Анна спустилась к берегу реки и пошла в сторону моря.

Поиски девушки не дали результатов. Полицейские открыли уголовное дело по статье об убийстве. Ход следствия поставил на личный контроль глава Следкома России А. Бастрыкин. У следователей несколько рабочих версий, но родители думают, что дочь похитили. Они заявили, что видели на видео с камер наблюдения, как идущую по пляжу Анну какое-то время преследовал «мужской силуэт».