Представители правоохранительных органов в Челябинске задержали мужчину, катающегося по проспекту Ленина на черном внедорожнике и демонстрирующем предмет, похожий на автомат. Жители города не на шутку перепугались, когда увидели мужчину, вылезшего из люка черного Гелендвагена и держащего в руках оружие, напоминающее настоящее.

В пресс-службе ГУМВД Челябинска отметили, что полицейские задержали водителя черного внедорожника и пассажира, демонстрирующего предмет, напоминающий оружие, и доставили в районное отделение полиции для выяснения обстоятельств. Как выяснилось, 29-летний мужчина в руках держал спортинвентарь для страйкбола.

Молодой человек принес свои извинения перед напуганными жителями Челябинска за то, что доставил им неудобства. Он рассказал, что в такой способ снимал видеоролик. Правоохранители составили на 29-летнего пассажира административный протокол за мелкое хулиганство. А в отношении водителя составили протокол за нарушение правил перевозки пассажира и тонированные стекла на автомобиле.