Проукраинские хакеры атаковали электронные системы автосалона «Планета Авто» в Челябинске. Из-за их вмешательство на большом табло внезапно появился флаг Украины (по неизвестным причинам перевернутый), а также лозунг в ее поддержку.

Помощник генерального директора компании Андрей Крюков рассказал о взломе. Он отметил, что проблемы возникли не только с табло, но и с компьютерной техникой.

«Естественно, нас взломали. И с компьютерами, и с принтерами у нас такая же беда сегодня — какую-то лабуду в подобном ключе печатают. В общем, все плохо», — цитирует Крюкова портал 74.ru.

Он сообщил, что рекламный экран пришлось временно отключить. Сейчас решением проблемы занимаются специалисты IT-отдела компании, а также сотрудники службы безопасности. Кто именно мог взломать систему и почем он остановил свой выбор на автосалоне, в компании объяснить не смогли.