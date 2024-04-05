Полицейские Челябинска задержали 36-летнего жителя Республики Башкирия, который 3 апреля преследовал школьницу.

Ученица школы №155 заметила, что следом за ней идет неизвестный. Он сопровождал ее от учебного заведения. Девочка своевременно почувствовала опасность и достала мобильный. Это насторожило мужчину, который сразу же остановился и ушел в обратном направлении. Школьница после этого зашла в подъезд, чтобы не подвергать себя риску нападения.

Преследователь попал на камеру видеонаблюдения рядом с домом №65 на улице Краснофлотской. В управлении МВД по Челябинску сообщили, что проследили весь маршрут подозрительного мужчины и оперативно установили его личность.

Это позволило задержать преследователя, чтобы прояснить все обстоятельства инцидента.