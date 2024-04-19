ВКС России планирующими авиабомбами разгромили очередной укрепрайон противника в Часовом Яре. Об этом агентству ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Он отметил, что укрепрайон располагался достаточно далеко от первой линии обороны ВСУ. Однако авиабомбы успешно до него долетели и нанесли сокрушительный удар.

Сейчас известно о ликвидации большого количества боевиков ВСУ. Кроме них, на объекте находились наемники так называемого «Интернационального легиона» ВСУ, также попавшие под удар.

Часов Яр, расположенный в 15 километрах от Артемовска – очередная украинская «крепость». Его освобождение российскими войсками позволит получить плацдарм для дальнейшего продвижения к Славянску, Константиновке и Краматорску.