Американский наемник Седрик Чарльз Хэмм, который принимал участие в боевых действиях в составе «Интернационального легиона» ВСУ, ликвидирован российскими военными в Часовом Яре.

Военный корреспондент Руслан Татаринов сообщил, что американского боевика уничтожили 8 апреля. Эту информацию подтвердило международное сообщество, которое ведет счет «солдат удачи», погибших на Украине.

На данный момент известно о 1113 наемников из Соединенных Штатов, которые принимали или до сих пор принимают участие в боях в зоне проведения специальной военной операции. Из них уже ликвидирован 491 боевик.

Напомним, по промзоне Часова Яра был нанесен мощный удар, после которого целая колонна автомобилей «Скорой помощи» в сопровождении военных и гражданских машин выдвинулась в Барвенково и Славянск.