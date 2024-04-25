Четверо мирных жителей Брянской области пострадали в результате террористической атаки украинского дрона на пассажирский автобус. Среди них – 14-летний подросток, заявил глава региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что инцидент произошел в населенном пункте Курковичи Стародубского муниципального округа. Дрон-камикадзе атаковал пассажирский автобус, что привело к ранению гражданского населения, передает РИА Новости.

Все четверо пострадавших сейчас находятся в больнице, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Также Богомаз отметил, что раненые в результате атаки мирные жители получат материальную помощь из бюджета Брянской области.

Напомним, ВСУ регулярно атакуют приграничные регионы России. При этом они целенаправленно наносят удары по гражданскому населению и социальной инфраструктуре. Таким образом они пытаются компенсировать непрекращающиеся провалы на фронте.