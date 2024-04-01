В этом году в США трансгендеры и католики отмечают свои праздники в один день. По словам офпреда Белого дома К. Жан-Пьер, совпадение это было случайным.

Ранее избирательный штаб Д. Трампа потребовал от Байдена принести извинения миллионам христиан за то, что они вынуждена отмечать пасхальное воскресенье в «праздник трансгендеров».

Жан-Пьер напомнила, что в США ежегодно в последний день марта отмечается «день видимости трансгендеров». Праздник Пасхи не закреплен на конкретную дату, поэтому в этом году Пасха совпала с «днем трансгендера».

Офпред Белого дома подчеркнула, что развернутая противниками подобных совпадений кампания «разделяет американскую нацию». В Белом доме напомнили, что поддерживают трансгендеров.

«Вы любимы, вас слышат, вас понимают, вы сопричастны, вы – Америка», говорится в сообщении Белого дома.

31 марта в США отмечают «день видимости трансгендеров», призывая поддерживать людей, сменивших пол, а также защищать их от дискриминации и насилия.