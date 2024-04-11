Модель Lada Granta снова доступна к приобретению в комплектации с классическим четырехступенчатым «автоматом» японской компании Jatco. Руководство АвтоВАЗа решило возобновить выпуск популярной в России модели с автоматической коробкой передач. На официальном сайте автопроизводителя были опубликованы цены автомобиля Lada Granta в «новой» модификации.

Покупатели могут приобрести отечественную модель Lada Granta с автоматической трансмиссией в двух вариантах исполнения кузова: седан или лифтбек. Стоимость седана на «автомате» в комплектации Comfort Plus составляет 1,177 миллион рублей. Лифтбек в аналогичной комплектации обойдется немного дороже – в 1,248 миллиона рублей.

Данная комплектация включает в себя фронтальные подушки безопасности, кондиционер, антиблокировочную систему тормозов, подогрев передних сидений, аудиосистему и легкосплавные 15-дюймовые диски. Примечательно, что за аналогично укомплектованный автомобиль на механической коробке переключения передач производитель просит на 176 тысяч рублей меньше.

Ожидается, что всего будет собрано около 5000 тысяч автомобилей с классическим японским автоматом. По предварительным данным, партия автомобилей будет собрана с использованием складских запасов коробок передач компании Jatco, завезенных в Россию до введения санкций.