Инженеры компании Ford запатентовали механизм раскладного стола, вмонтированного в переднюю приборную панель автомобиля. Новая опция была разработана еще в июле 2022 года, а первые патентные изображения появились на портале Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) только 19 марта 2024 года.

Всего было разработано три варианта раскладного столика, которые могут быть вмонтированы в центральную, левую или правую часть приборной панели. При этом складные элементы столика благодаря разработанному инженерами механизму раскладывания полностью повторяют обводы приборной панели, что облегчает работу дизайнерам.

Также был запатентован вариант выдвижного стола с раскладывающейся ножкой для дополнительной опоры и складывающийся руль. Пока инженеры компании Ford только запатентовали свое новое изобретение и не делятся информацией, когда новая опция появится на автомобилях серийного производства.