Глава Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции Окай Мемиш сообщил, что спасатели уже смогли эвакуировать 128 человек из застрявших в кабинках фуникулера, в результате произошедшей аварии.

«Мы эвакуировали 128 человек из 16 кабинок, в еще восьми кабинках (на высоте) остаются 43 человека», – заявил Окай Мемиш.

Напомним, 12 апреля около 18:00 по московскому времени в Турции, в районе Антальи, на канатной дороге произошла авария. Как сообщает турецкий телеканал TRT Haber, часть опоры фуникулера оторвалась и ударилась об одну из кабинок, разрушив ее. Находившиеся внутри люди упали с высоты, а остальные кабинки, заполненные людьми, застряли в воздухе. В результате аварии погиб один человек, а 10 получили ранения. Среди пострадавших есть дети.

Спасательная операция длится до сих пор. Для эвакуации пассажиров, повисших в воздухе кабинок фуникулера, задействованы вертолеты, горно-спасательные команды и сотрудники экстренных служб.